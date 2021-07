Primeira gala do TMC 2021 acontece no dia 08 de Agosto

18/07/2021 20:08 - Modificado em 18/07/2021 20:09

A primeira gala da 11ª edição do concurso Todo Mundo Canta acontece no dia 08 de Agosto, num dos hotéis do Mindelo, em São Vicente, e contará com a participação do vencedor da edição anterior Derrik Salomão.

O representante da empresa organizadora do concurso, SVTUR Entertainment, Eurico Évora avançou que 11ª edição deste projeto “sociocultural já se encontra a decorrer, sendo que os castings já foram realizados e que os participantes seleccionados estão participando dos ensaios, workshop e preparativos.

E que a primeira gala, além do vencedor da edição anterior, vai contar com a animação do grupo de teatro, Juventude em Marcha.

Ao todo, devido a pandemia e condições financeiras vão participar na primeira gala, 12 participantes, quase metade dos participantes que a organização costuma ter nas edições anteriores. “Das inscrições que tivemos, seleccionamos 60 para os castings e foram apurados apenas 12 concorrentes que vão participar nas galas”, explica este promotor de eventos, que realiza o concurso pelo segundo ano consecutivo em situação de pandemia.