Nona edição do Kavala Fresk Feastival acontece de 23 a 25 de Julho

16/07/2021 22:01 - Modificado em 16/07/2021 22:02

A Ilha de São Vicente acolhe entre os dias 23 a 25 de julho, a nona edição do Kavala Fresk Festival, KFF, anunciou hoje a organização, que vai ter um novo formato, mas com a mesma qualidade e essência das edições anteriores.

Kisó Oliveira, que fez a apresentação deste evento assegurou ainda que a organização, vai fazer de tudo para que o evento, venha a ter a qualidade e a mesma essência, respeitando as regras sanitárias.

A decisão de realizar esta edição em três dias, conforme esta responsável, pretende essencialmente, dar oportunidades a restaurantes de fazer um trabalho e ter rendimentos, porque o objetivo, sustentou Kisó Oliveira, “é contribuir para o aumento de rendimentos de setores que foram afetados pela pandemia.

Durante os três dias do evento haverá várias atividades, show cooking “Kavala no mercado”, “Lab”, roteiro gastronómico, workshop de culinária para crianças, “Cavala na meio de mar”, parte “play” com uma competição de natação e atletismo na praia da Laginha, assegurou Conceição Delgado, da organização.

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, que se fez presente na apresentação do evento, realçou que só pelo fato de se realizar o festival este ano, no momento de pandemia, já é uma grande vitória.