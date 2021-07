IGAE suspende actividades a três unidades de produção de aguardente nas ilhas de Santo Antão e Santiago

16/07/2021 21:56 - Modificado em 16/07/2021 21:56

A Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE), no âmbito das operações de fiscalização e selagem dos alambiques, informou que três unidades de produção de aguardante nas ilhas de Santo Antão e Santiago, não cumpriam com o prazo de licenciamento de produção, além do uso de materiais impróprias que vão contra as regras sanitárias de produção,

De acordo com a IGAE que tem em andamento trabalhos depois da data de selagem dos alambiques, em Santo Antão procedeu com a suspensão de duas unidades de produção do grogue, por não cumprirem com o prazo de licenciamento de produção, em Ribeira Grande.

Já na ilha de Santiago, mais concretamente em Calheta de São Miguel, foram apreendidos materiais e produtos de uma unidade de produção de grogue, com calda contendo presença de larvas, matéria em fermentação composta por açúcar e racalda, não cumprindo com as regras sanitárias de produção.