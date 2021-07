Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica quer auxiliar jornalistas na interpretação de Dados Meteorológicos

16/07/2021 21:39 - Modificado em 16/07/2021 21:47

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INMG, promove de 02 a 10 de agosto, na ilha do Sal uma formação destinada a interpretação de Dados Meteorológicos, para todos os órgãos de comunicação social representados em Cabo Verde.

A Formação, segundo a mesma fonte vai ter lugar na sede do INMG, em formato híbrido – presencial para os órgãos de comunicação social com representação na ilha e, virtual para os órgãos com sede nas restantes ilhas do arquipélago.

“O curso é motivado pelo aumento da ocorrência de eventos meteorológicos extremos, percebido por toda a população e noticiado pela imprensa, que precisa de informações mais detalhadas sobre a previsão do tempo e do clima”, explica o instituto, sublinhando ainda que a referida formação é gratuita.

A formação vai estar a cargo dos meteorologistas José Pimenta Lima e Carlos Moniz, e tem como objectivo, reitera a mesma fonte, sensibilizar os jornalistas e profissionais dos órgãos de comunicação na interpretação e divulgação de informações e dados meteorológicos, abordando conceitos básicos da meteorologia, climatologia e sustentabilidade ambiental, com ênfase nos principais termos técnicos associados aos sistemas meteorológicos que influenciam o tempo em Cabo Verde.

Elvis Carvalho