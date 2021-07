Cabo Verde com mais uma morte e 54 casos positivos Covid-19 em 24 horas

16/07/2021 21:31 - Modificado em 16/07/2021 21:31

Cabo Verde contabilizou nas últimas 24 horas uma morte e 54 novas infeções pelo novo coronavírus, em 1.750 amostras processadas, num dia em que foram dadas como recuperadas 61 pessoas.

Segundo dados do boletim epidemiológico, o óbito ocorreu no município do Porto Novo e os novos casos foram encontrados nos Mosteiros (oito), Praia, São Filipe e Maio (seis casos cada), Brava e São Vicente (cinco cada) e Santa Catarina, São Miguel, Santa Catarina do Fogo e Boa Vista (três casos cada).

Os concelhos de São Salvador do Mundo, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, Paul, Porto Novo e Sal contabilizaram uma nova infeção cada.

Os dados do Ministério da Saúde indicam que os recuperados, que totalizam 61, elevam para 32.371 os casos recuperados da doença.

Com estas novas actualizações, Cabo Verde passa a contabilizar 548 casos activos, 32.371 casos recuperados, 295 óbitos, 11 mortes por outras causas, nove transferidas, perfazendo um total acumulado de 33.234 casos positivos.