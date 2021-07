número de casos ativos de covid-19 em São Vicente mantem-se inalterados

16/07/2021 00:55 - Modificado em 16/07/2021 00:55

Casos ativos de covid-19 mantem-se inalterados em São Vicente pelo segundo dia consecutivo.

Pelo segundo dia consecutivo a ilha de São Vicente manteve o mesmo número de casos ativos, visto que nas últimas 24 horas houve a notificação de mais 3 novos casos e o mesmo número de recuperados da covid-19.

Conforme o Ministério da Saúde os 3 casos saíram do processamento de 153 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha, tendo agora 4.904 casos acumulados.

São Vicente mantem assim os 38 casos ativos da doença, com os doentes distribuídos tanto pelo isolamento domiciliar, como no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e ainda no Hospital Baptista de Sousa.

Nas últimas 24 horas houve ainda 3 recuperados da doença, passando a ilha a ter 4.808 recuperados.

São Vicente tem ainda 56 mortes associadas à covid-19 e ainda 3 transferidos. De realçar que São Vicente e as demais ilhas estão em estado de calamidade que vigora até final do mês de julho.