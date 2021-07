Desporto em São Vicente gera discórdia entre deputados do PAICV e MPD

O mote foi dado no parlamento pelo deputado do PAICV, eleito pelo círculo eleitoral de São Vicente, João do Carmo, que considerou que a ilha tem sido “discriminada negativamente” em matéria do desporto. Em resposta o deputado do MPD, João Gomes defendeu que neste sector os são-vicentinos “têm razão para comemorar”.

Durante a sua intervenção o deputado João do Carmo, realçou o facto da ilha de São Vicente sempre ter sido uma referência a nível do desporto nacional, em todas as modalidades e, neste momento os praticantes do desporto e os dirigentes desportivos, sofrem com a questão da falta de melhores infraestruturas.

João do Carmo acredita que a ilha tem ficado atrás em relação as infraestruturas desportivas, apontando entre vários exemplos, a falta de uma pista de tartã no Mindelo que tem “prejudicado gravemente” os praticantes do atletismo da ilha.

Nisto, exemplificou que os atletas de São Vicente, para participarem em competições nacionais ou internacionais, são obrigados a fazer os treinamentos no Sal ou em Santiago.

O deputado assegurou ainda, que brevemente vão ser inauguradas as obras do estádio Adérito Sena, naquilo que classifica que será um “grande show off”. Toda a população de S. Vicente deve participar, a fim de prestar atenção naquilo que é mais essencial no Estádio: sem uma pista de tartã e um relvado com muitos anos”.

“As condições desportivas da ilha estão muito aquém daquilo que é o nível dos desportistas de São Vicente”, lamentou João do Carmo.

Em resposta o líder da bancada parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD), João Gomes, que também é eleito pelo círculo eleitoral de São Vicente, acusou o deputado do PAICV de fazer “o que se chama na política de fuga em frente”.

O mesmo enalteceu que as obras do estádio Adérito Sena vão ser inauguradas e vai passar a receber jogos da seleção nacional, em pé de igualdade com o Estádio Nacional, na Cidade da Praia, afirmando que por isso os são-vicentinos “têm razões para também comemorarem na área do desporto”.

João Gomes apontou que a ilha tem sete campos relvados e, por isso, sublinhou, dizer que São Vicente ficou para trás na área do desporto, porque não tem uma pista de tartã, é “faltar à verdade”.

“É curioso que o PAICV que governou durante 15 anos seguidos e não se apercebeu que o Estádio Adérito Sena não tinha uma pista de tartã” indagou o parlamentar, assegurando que a referida pista vai ser uma realidade, ainda durante esta legislatura.