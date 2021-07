IX edição do Kavala Fresk Feastival -2021 – vai acontecer

15/07/2021 16:44 - Modificado em 15/07/2021 16:46

Após o seu cancelamento no ano passado, devido a pandemia da covid-19, a organização anunciou a realização da IX edição do Kavala Fresk Feastival. No entanto, ainda não se sabe a data concreta para a realização deste evento que de ano para ano vem crescendo e ganhando maiores proporções, trazendo com isso uma outra dinâmica à ilha de Monte Cara.

Como acontece anualmente, a maior festa da gastronomia cabo-verdiana, que este ano terá como lema “A mesma essência, Um novo formato”, traz sempre chefes de cozinha e jornalistas de vários países para São Vicente.

Num evento onde a “kavala” é rainha, as pessoas vão ter muitas oportunidades de se deliciarem com a gastronomia local, nas suas diversas formas. Anualmente juntam-se à Kavala outras atividades, como por exemplo, espetáculos musicais em terra e no mar, peças de teatro, workshops, exposições, moda, e desporto. Mas certamente algumas destas atividades serão limitados este ano.

O evento traz um roteiro que vai desde a Rua da Praia (em frente ao mercado de peixe), Praça D. Luís, Praça Nhô Roque e Avenida Marginal onde o público terá à sua disposição vários restaurantes, onde será possível degustar a cavala nas suas formas mais criativas.

Este é mais um evento que tem como objetivo consolidar São Vicente como destino turístico em Cabo Verde, promover o empreendedorismo jovem e mostrar a importância das atividades culturais no desenvolvimento e crescimento económico da ilha.

O Kavala Fresk Feastival teve a sua primeira edição no ano 2013. Desde então, o evento já ganhou diversos prémios e a Mariventos, organizadora do festival, já participou em alguns eventos internacionais, como em Outubro de 2014, onde marcou presença no Slow Food International, em Milão, Itália, e em Abril do corrente ano participou na mostra “Peixe em Lisboa”, da Docapesca- Portos e Lotas, em Lisboa, Portugal.