Seven Stars faz a abertura da Liga dos Campeões Africanos em Feminino no Adérito Sena

15/07/2021 16:34 - Modificado em 15/07/2021 16:38

A equipa feminina do Seven Stars já conhece calendário e faz a abertura da Liga dos Campeões Africanos em Feminino no Adérito Sena, em São Vicente.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou esta quinta-feira, o calendário da fase final de qualificação da Liga dos Campeões Feminino da Zona A da União de Futebol da África Ocidental (UFOA). Esta é uma prova que vai marcar a volta de competições internacionais para o Estádio Adérito Sena, em São Vicente.

A equipa feminina do Seven Stars, inaugura a prova no dia 24, no Estádio Adérito Sena, no Mindelo, frente a AS Made (Mali).

A representante de Cabo Verde, vai assim iniciar a competição frente a formação maliana, enquanto na outra partida, a equipa de Determine Girls FC da Libéria e As Dakar Sacre Couer, do Senegal.

Já na segunda jornada, marcada para 27 do corrente, as atletas do AS Made (Mali) enfrentam Determine Girls FC da Libéria, em partida escalonada para às 16:00, para às 19:00, as anfitriãs do Seven Stars, campeã nacional em título, medirem as forças com as vizinhas do AS Dakar Sacre Couer, do Senegal.

Por fim, na terceira e derradeira jornada disputa-se a 30 do corrente, com o Seven Stars a encerrar a sua participação ante as liberianas da Determine Girls FC, às 16:00, sendo que três horas mais tarde encontram-se frente-à-frente as formações do AS Made (Mali) e AS Dakar Sacre Couer, do Senegal.

Cabo Verde recebe pela primeira vez uma prova de futebol feminino da União de Futebol da África Ocidental (UFOA), que levará a Mindelo cerca de 150 pessoas, entre jogadoras, oficiais, árbitros e staff da organização.

A cidade do Mindelo recebe, de 24 a 30 de Julho a fase final de qualificação da Zona A da União de Futebol da África Ocidental, da Liga dos Campeões Feminina.