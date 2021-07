Arranca operação do cadastro predial nos bairros da zona sul da ilha

15/07/2021 16:16 - Modificado em 15/07/2021 16:20

A equipa da operação do cadastro predial em São Vicente, já deu início ao processo de cadastro referente aos direitos e limites das propriedades, tais como terrenos, edifícios habitacionais/comerciais, prédios ou frações individuais e quaisquer outras construções, na zona de atrás de Cemitério, Sul Cemitério e Zona industrial Sul.

O coordenador do projeto, Kevin Gomes, avançou a este online, que depois de a equipa ter estado no terreno no início desta semana, em missão de sensibilização, os moradores locais já começaram a se deslocar as instalações do serviço de cadastro.

“Obviamente que queremos que as pessoas continuem a aderir. Ainda não temos confirmado o prazo para o término deste trabalho nestas zonas. A intenção passa por abranger cerca de 3 mil polígonos” referiu.

Neste sentido, apela aos titulares desses imoveis, para declararem as suas propriedades o quanto antes a fim de evitarem grandes aglomerações nas instalações da operação.

A operação do cadastro predial é uma iniciativa do Governo de Cabo Verde que, através do Instituto Nacional de gestão do Território em parceria com a Câmara Municipal de São vicente, visa a recolha de dados que caracterizam e identificam cada propriedade existente numa determinada zona, pertencente a privados ou entidades públicas. O objetivo da operação do cadastro predial é clarificar os limites das propriedades e os direitos associados, a fim de garantir uma base de dados única e atualizada, para todas as instituições intervenientes no projeto.