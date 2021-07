Equipa e staff do Clube Sportivo Mindelense vacinada contra a Covid-19

14/07/2021 20:24 - Modificado em 14/07/2021 20:24

Toda a equipa e staff do Clube Sportivo Mindelense vacinada.

Com o objetivo de ajudar na campanha de vacinação de todos as pessoas maiores de 18 anos, o Clube Sportivo Mindelense, participou esta quarta-feira, na Escola Valentina do Mindelo, numa acção de vacinação que contou com todos os integrantes do clube.

A equipa feminina e masculina, além dos dirigentes e outros membros do clube campeão de Cabo Verde em futebol masculino, deslocaram em massa ao posto de vacinação para receberam a primeira dose da vacina, numa campanha que tem como objectivo, aumentar o número de pessoas inoculadas na ilha e consequentemente ajudar na redução do número de casos de covid-19.

Apesar de alguma apreensão por parte de alguns, todos os presentes foram vacinados e aproveitaram o momento para apelarem a outros jovens a aderirem a vacinação. “É muito importante todos recebermos a vacina, assim a ajudar na prevenção e propagação da Covid-19”, destacou o atleta Ricardo Gonçalves.

Ruth Duarte, da equipa feminina também incentivou as pessoas a recorrerem aos postos de saúde e receberem a sua vacina. “Vamos vacinar todos, e assim brevemente, vamos poder retomar as nossas atividades presenciais e podermos compartilhar, uns aos lados dos outros, momentos de alegria e aprendizado”, sublinhou a atleta que demonstrou a sua vontade de voltar aos relvados.

“Estamos falando de preservação de vidas, de esperança”, sustenta.

Já os responsáveis de saúde asseguram que a campanha de vacinação tem decorrido com altos e baixos. “Tem dias que temos muita gente e tem outros que quase ninguém aparece”, a enfermeira da Delegacia de Saúde, Marlinda Rocha, que também apela a todos que já completaram 18 anos a se vacinarem.

E aos que já foram contaminados com a covid, devem contar seis (6) meses após a recuperação e de seguida dirigir a um posto de para se vacinarem.

Neste momento, os números de covid-19 na ilha de São Vicente apontam para 38 casos activos, de acordo com o boletim desta quarta-feira.