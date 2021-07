China entrega Campus Universitário ao Governo no dia 23 de julho

14/07/2021 20:05 - Modificado em 14/07/2021 20:05

A data de entrega do edifício do novo Campus da Uni-CV ao Governo de Cabo Verde está prevista para o dia 23 de julho de 2021. A informação foi avançada pelo Ministro da Educação, Amadeu Cruz, hoje, 14 de julho, durante o encontro com a Reitora da Uni-CV, Judite Medina do Nascimento, para abordar assuntos relacionados com o novo Campus Universitário”, anunciou o governo.

Em comunicado, o executivo diz que o edifício do novo Campus da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), a ser entregue na próxima semana, vai arrancar com as aulas no próximo ano letivo.

A Uni-CV anunciou em abril a conclusão das obras do novo “campus” universitário na Praia, financiado e executado pela China, enquanto prevê para breve a mudança para as novas instalações e aulas em pleno no próximo ano letivo, que arranca em Outubro.

“O novo ‘campus’ da Universidade de Cabo Verde já é uma realidade. A construção que teve início em julho de 2017 está concluída. A mudança para o novo ‘campus’ será anunciada brevemente”, referiu a universidade em comunicado.

Localizado na zona do Palmarejo Grande, as novas instalações deveriam ficar concluídas em julho de 2020, para iniciar aulas em outubro do mesmo ano, mas devido à pandemia da covid-19 teve um ano de atraso.

O novo “campus” foi projetado para acolher 4.890 estudantes e 476 professores em 61 salas de aulas, cinco auditórios com capacidade para 150 lugares, oito salas de informática, oito salas de leitura, 34 laboratórios, salão multiúsos, com capacidade de 654 lugares, refeitórios, biblioteca, dormitórios e espaços desportivos.

A obra foi financiada pela China, em 45 milhões de euros, que também instalou em 2015 o Instituto Confúcio no país, e que hoje é uma instituição que promove a extensão universitária, através da língua e da cultura chinesas.

Com 14 anos de existência, a única universidade pública de Cabo Verde tem três pólos de ensino, dois em Santiago e um em São Vicente, com mais de 4.000 estudantes.

EC