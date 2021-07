Covid-19. Cabo Verde regista mais duas mortes e 74 novos infetados

Cabo Verde registou mais duas mortes provocadas pela covid-19, elevando para 292 o total de óbitos associados à doença no país. E contabilizou mais 74 novos infetados nas últimas 24 horas, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

De um total de 539 amostras analisadas desde terça-feira pelos laboratórios de virologia, o Ministério da Saúde informou em comunicado que foram encontrados 74 novos infetados pelo novo coronavírus, numa taxa de positividade global de 5,8%.

Na ilha de Santiago, há mais 34 novos casos, repartidos pelos municípios da Praia (27), São Domingos (1), Santa Catarina (5), e Tarrafal (1).

Há mais 24 pessoas infetadas no Fogo, sendo 20 em São Filipe, Mosteiros e Santa Catarina com dois cada. Santo Antão com 7, das quais Porto Novo com 5, Ribeira Grande e Paul com um cada.

São Vicente com 5, Sal 1, Boa Vista 1 e Maio 2, são os outros concelhos do País a ter novos casos da doença.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registaram ainda duas mortes provocadas pela covid-19, um em São Filipe do Fogo e outro em Ribeira Grande de Santo Antão, elevando para 292 o total de óbitos associados à doença no país.

Por outro lado, mais 18 pessoas tiveram alta, passando o país a ter 32.276 casos considerados recuperados da doença.

Com os novos casos, Cabo Verde elevou para 33.127 o número de infeções pelo SARS-CoV-2 acumulados desde o início da pandemia no país, em 20 de março de 2020, e contabiliza ainda 539 casos ativos.