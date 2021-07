Cerca de 30% da população cabo-verdiana já recebeu pelo menos uma dose das vacinas contra a covid-19

14/07/2021 19:45 - Modificado em 14/07/2021 19:46

O Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, disse hoje que a campanha de vacinação contra a Covid-19 decorre a um “bom ritmo”, visto que cerca de 30% da população nacional já recebeu, pelo menos, uma dose das vacinas disponíveis no país.

Arlindo do Rosário fez esta revelação durante a sessão parlamentar, onde respondia às questões dos deputados, voltando por outro lado, a assegurar que a meta é chegar, ao final do ano, com pelo menos 70% da população elegível imunizada.

A nivel nacional, segundo informações oficiais, a ilha do Sal continua a liderar na campanha de vacinação, agora com 60% da sua população inoculada.

O país, acrescentou o Arlindo do Rosário, já recebeu 385 mil doses de vacinas para combater a Covid-19, sendo que mais de 120 mil já foram administradas.

Sobre a vacinação HPV, o governante que tutela a pasta da saúde, indicou que a campanha deve arrancar no dia 16 de Agosto, destinada para todas as meninas a partir dos 10 anos.

Sobre a afirmação da Deputada da UCID, Dora Oriana, alegando que em São Vicente o Hospital Batista de Sousa, tem carência de alguns materiais, que fazem falta a instituição, Arlindo do Rosário garantiu que os equipamentos já estão em Cabo Verde e que até ao final deste mês estarão em pleno funcionamento.