Testes rápidos para viagens entre ilhas vão continuar

14/07/2021 19:34 - Modificado em 14/07/2021 19:34

Apesar do reconhecimento por parte das autoridades de saúde que a situação epidemiológica do país “melhorou um pouco” nos últimos dias, recomendaram cautela e vão continuar a fazer os testes rápidos para viagens Interilhas.

Esta quarta-feira, 14, o director nacional de Saúde, Jorge Barreto, assegurou que por enquanto, ainda é necessário fazer testes para as deslocações para qualquer ilha, embora a situação epidemiológica tenha sofrido uma ligiera melhoria. No entanto sublinha que ainda é preciso cautela.

Desde 10 de Maio que Cabo Verde realiza testes rápidos de despiste para a covid-19 para viagens marítimas e aéreas, entre todas as ilhas, com exceção do percurso São Vicente – Santo Antão.

Os critérios foram atualizados em 21 de Junho, para serem avaliados a cada 15 dias, conforme a evolução da situação epidemiológica do país, que no verão aumenta a procura por viagens entre ilhas.

Sendo assim, continua a haver necessidade de realização de testes para viagem de barco e avião de São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e Brava.

Também quem quer sair de Santo Antão ou São Vicente terá de fazer o teste rápido até 72 horas antes da viagem e ter resultado negativo para ir à Boa Vista, Santiago, Fogo, Sal, São Nicolau, Maio e Brava.

A única exceção é para o percurso entre São Vicente e Santo Antão, que é feito apenas de barco, com duração de uma hora, em que os passageiros não precisam fazer teste rápido.

As crianças com menos de 7 anos estão isentas da realização do teste rápido para viagem entre as ilhas.