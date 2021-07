Lídia Lima inaugura no sábado as obras de reabilitação do Centro de Acolhimento de Doentes Mentais

14/07/2021 17:34 - Modificado em 14/07/2021 17:34

A Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, vai inaugurar no sábado, 16, as obras de reabilitação do Centro de Acolhimento de Doentes Mentais, inserido no quadro da sua visita à ilha de São Vicente.

Conforme nota de imprensa Lídia Lima, que se inicia hoje a visita a ilha, onde consta um encontro de trabalho com o presidente da Câmara Municipal e a MORABI e visitas às associações Morna e Djazz e Novos Amigos.

A mesma também visitará o projecto Fundo de Descentralização e o projecto de Impacto de Plataforma de Desenvolvimento, à Associação Cabo-verdiana para Apoio à Terceira Idade, ao Lar de idosos da Cruz Vermelha, às associações de pescadores de Salamansa e de São Pedro.