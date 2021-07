Delegacia de Saúde de São Vicente transfere serviço que aplica testes PCR para Centro de Estágios da FCF

13/07/2021 20:20 - Modificado em 13/07/2021 20:20

A Delegacia de Saúde de São Vicente passa a efectuar os testes PCR e rápidos para a identificação do vírus da covid-19 na Esplanada Oeiras, em Monte Sossego, na Avenida Holanda, ao lado da Igreja do Racionalismo Cristão.

De acordo com uma nota enviadas as redacções hoje, no Mindelo, a delegacia informa que os utentes para testes PCR serão atendidos de segunda a sábado das 08h30 às 12h00. Nos domingos o atendimento será das 9h00 às 12h00.

Para efeito de teste rápido o horário estabelecido de segunda a sexta é das 8h30 às 13h30. Já nos sábados o será das 8h30 às 12h00, enquanto nos domingos o atendimento será feito das 9h00 às 12h00.

De realçar que os testes PCR e rápidos para a deteção da covid-19, vinham sendo aplicados no Centro Estádio da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

Ainda de acordo com a mesma fonte, os serviços vão funcionar de segunda-feira a domingo.

Ainda nesta terça-feira, a Delegacia de Saúde local convidou todos os jovens, maiores de 18 anos, a irem vacinar contra a covid-19. Para este efeito pede que contactem o centro de saúde mais próximo da sua residência.