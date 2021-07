Segunda edição da Taça Cabo Verde de “Culturismo & Fitness” acontece no dia 25 de Setembro

13/07/2021 20:11 - Modificado em 13/07/2021 20:14

F ederação Cabo-verdiana de Halterofilismo

A Federação Cabo-verdiana de Halterofilismo (FECAH) anunciou que a 2ª Edição da Taça Cabo Verde de Culturismo & Fitness acontece no dia 25 de Setembro de 2021, no Auditório Nacional, Cidade da Praia.

Nesta edição possui setes categorias, com a entrada da nova categoria da Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness (International Federation of BodyBuilding and Fitness), com a sigla IFBB.

Nesta competição, os atletas da modalidade vão competir nas categorias de Men’s Physique – Classic Physique, – Bodybuilding, – Wellness Fitness, – Bikini Fitness, – Fitness Model, – Fitness Challenge (Nova Categoria da IFBB).

Esta competição segundo a organização é dedicada a atletas que priorizam o desempenho muscular, no músculo e na falta de gordura corporal.

A Taça Cabo Verde em culturismo, segundo a organização, é aberta a todos os atletas/culturistas de nacionalidade cabo-verdiana, residentes no país ou na diáspora.

A FECAH recorde-se, realizou em 2019 na cidade da Praia o I Campeonato de Cabo Verde de levantamento de peso nas categorias de 66, 74, 83, 93, 120 masculina e de 72 kg feminina e a primeira edição da Taça Cabo Verde de Culturismo & Fitness.

Em 2020 devido a pandemia, não foi possível a realização de nenhum destes eventos.

Elvis Carvalho