811 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentaram a fome em 2020

Houve um agravamento dramático da fome mundial em 2020, disseram as Nações Unidas esta terça-feira – muito provavelmente relacionado às consequências do COVID-19.

Embora o impacto da pandemia ainda não tenha sido totalmente mapeado, um relatório de várias agências estima que cerca de um décimo da população global – até 811 milhões de pessoas – estava subnutrida no ano passado. O número sugere que será necessário um tremendo esforço para o mundo honrar sua promessa de acabar com a fome até 2030.

A edição deste ano de O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo é a primeira avaliação global desse tipo na era da pandemia. O relatório é publicado em conjunto pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA) e o World Health Organização (OMS).

As edições anteriores já haviam alertado o mundo de que a segurança alimentar de milhões – muitas crianças entre elas – estava em jogo. “Infelizmente, a pandemia continua a expor fraquezas em nossos sistemas alimentares, que ameaçam a vida e os meios de subsistência de pessoas em todo o mundo”, escrevem os chefes das cinco agências da ONU ** no Prefácio deste ano.

Eles avisam sobre uma “conjuntura crítica”, ao mesmo tempo que depositam novas esperanças no aumento do ímpeto diplomático. “Este ano oferece uma oportunidade única para o avanço da segurança alimentar e nutricional por meio da transformação dos sistemas alimentares com a próxima Cúpula dos Sistemas Alimentares da ONU, a Cúpula Nutrição para o Crescimento e a COP26 sobre mudança climática.” “O resultado desses eventos”, acrescentam os cinco, “dará forma à […] segunda metade da Década de Ação sobre Nutrição das Nações Unidas” – um compromisso de política global que ainda não atingiu seu ritmo.

Os números em detalhes

Já em meados da década de 2010, a fome havia começado a subir, destruindo as esperanças de um declínio irreversível. Perturbadoramente, em 2020 a fome disparou em termos absolutos e proporcionais, ultrapassando o crescimento populacional: cerca de 9,9 por cento de todas as pessoas foram estimadas como desnutridas no ano passado, contra 8,4 por cento em 2019.

Mais da metade de todas as pessoas subnutridas (418 milhões) vivem na Ásia; mais de um terço (282 milhões) na África; e uma proporção menor (60 milhões) na América Latina e no Caribe. Mas o aumento mais acentuado da fome foi na África, onde a prevalência estimada de desnutrição – em 21 por cento da população – é mais do que o dobro de qualquer outra região.

Também em outras medições, o ano de 2020 foi sombrio. No geral, mais de 2,3 bilhões de pessoas (ou 30 por cento da população global) não tinham acesso a alimentação adequada durante todo o ano: este indicador – conhecido como prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave – saltou em um ano tanto quanto nos cinco anteriores combinados. A desigualdade de gênero se aprofundou: para cada 10 homens com insegurança alimentar, havia 11 mulheres com insegurança alimentar em 2020 (de 10,6 em 2019).

A desnutrição persistiu em todas as suas formas, com as crianças pagando um preço alto: em 2020, estima-se que mais de 149 milhões de menores de cinco anos sofriam de nanismo ou eram muito baixos para sua idade; mais de 45 milhões – desperdiçados ou muito magros para sua altura; e quase 39 milhões – excesso de peso.

Um total de três bilhões de adultos e crianças permaneceram sem dietas saudáveis, em grande parte devido aos custos excessivos. Quase um terço das mulheres em idade reprodutiva sofre de anemia. Globalmente, apesar do progresso em algumas áreas – mais bebês, por exemplo, estão sendo alimentados exclusivamente com leite materno – o mundo não está a caminho de atingir as metas de nenhum indicador nutricional até 2030.

