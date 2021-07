Vacinação contra HPV arranca em Agosto

13/07/2021 17:56 - Modificado em 13/07/2021 17:56

O Ministro da Saúde anunciou hoje que a vacinação de meninas contra o HPV, ou papiloma vírus humano, arranca em finais do mês de Agosto em todo o território nacional. O governo espera vacinar cerca de 4900 meninas de até 10 anos.

A vacina contra o HPV, ou papiloma vírus humano, é dada em forma de injeção e tem como função prevenir doenças causadas por este vírus, como lesões pré-cancerosas, câncer do colo do útero, vulva e vagina, ânus e verrugas genitais.

Arlindo do Rosário falava à imprensa no âmbito de uma visita efectuada ao Serviço de Saúde Reprodutiva/Planeamento Familiar do Centro de Saúde da Achada de Santo António (Praia), no âmbito da celebração do Dia Mundial da População, assinalado no dia 11, garantiu que antes do início do ano escolar deverão ser inoculados todas as mentidas de até 10 anos em todo o território nacional, visando a proteção contra o cancro

do colo do útero.

Todos os Centros de Saúde terão acesso à vacina para que as meninas designadas a serem vacinadas, possam receber a vacina na zona onde vivem, garantiu o Ministro.

Nesta primeira fase, de acordo com a DNS, apenas meninas de 10 anos de idade serão contempladas com a vacina, embora haja a intenção de, nas outras fases, haver a possibilidade do alargamento para meninas com idade até 13 anos.

As vacinas custaram cerca de 130 mil dólares ao Orçamento do Estado e contam com o apoio de parceiros internacionais, nomeadamente a UNICEF. Por isso, o Ministro enalteceu a parceria mantida com as Nações Unidas, PNUD, UNICEF, que têm ajudado o país a dar resposta em casos do género que são importantes para a saúde da mulher.