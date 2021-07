Brasil regista menor número de casos de Covid em 24 horas desde Janeiro – média móvel de mortes é de 1.297

13/07/2021 17:43 - Modificado em 13/07/2021 17:43

O Brasil contabiliza 534.311 óbitos e 19.105.008 casos, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de Saúde. Foram 18.824 novos diagnósticos anotados em 24 horas.

O Brasil registrou 765 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira (12) 534.311 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.297. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -19% e aponta tendência de queda.É o 16º dia seguido de queda nesse comparativo.

O pais também registrou o menor número de casos em 24 horas desde janeiro (leia mais abaixo).

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h deste domingo. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel de mortes acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril.

Apenas dois estados apresentam tendência de alta nas mortes: AC e PR.

Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 19.105.008 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 18.824 desses confirmados no último dia –o menor registro diário desde o dia 3 de janeiro (quando tivemos 17.252 casos). A média móvel nos últimos 7 dias foi de 44.705 novos diagnósticos por dia – a mais baixa desde 18 de fevereiro (quando estava em 44.621). Isso representa uma variação de -31% em relação aos casos registrados na média há duas semanas, o que indica tendência de queda também nos diagnósticos.

Em seu pior momento, a curva da média de diagnósticos chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho.