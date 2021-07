Variante Delta é responsável por todos os casos de Covid em Lisboa e Algarve, diz Portugal

13/07/2021 17:36 - Modificado em 13/07/2021 17:37

LISBOA (Reuters) – Todos os casos de Covid-19 na área de Lisboa e no Algarve, popular região turística do sul de Portugal, são da mais contagiosa variante Delta, mostraram dados nesta terça-feira, e as autoridades do país correm para controlar uma disparada preocupante de infecções.

Os números diários de casos novos de Portugal aumentaram constantemente nas últimas semanas, voltando a níveis vistos pela última vez em fevereiro, quando o país estava sujeito a um lockdown rigoroso para combater o que então era uma das piores disparadas do coronavírus no mundo.

Em um relatório, o pesquisador Ricardo Jorge, do Instituto Nacional de Saúde, disse que a variante Delta, identificada primeiramente na Índia, representa cerca de 86% dos casos portugueses como um todo e 100% dos casos em Lisboa e no Algarve.

Na semana passada, Portugal impôs regras rígidas para enfrentar a disparada mais recente de casos, inclusive exigindo que os veranistas apresentem um exame negativo, um certificado de vacinação ou uma prova de recuperação da Covid-19 para se hospedarem em hotéis. Um toque de recolher noturno está em vigor em 50 municípios.

Os casos começaram a aumentar gradualmente depois que Portugal abriu as portas para visitantes da União Europeia e do Reino Unido em meados de maio, mas as mortes diárias continuam bem abaixo dos níveis de fevereiro, e os casos novos são relatados principalmente entre pessoas mais jovens e não vacinadas, que têm menos probabilidade de ficar gravemente doentes.