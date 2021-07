São Vicente é o terceiro concelho com mais casos ativos de Covid-19

13/07/2021 14:45 - Modificado em 13/07/2021 14:46

São Vicente é o terceiro concelho com mais casos ativos de Covid-19.

São Vicente é o terceiro concelho do país com maior registo de casos neste momento, com 37 casos ativos, após atualização epidemiológica do país, com registo esta segunda-feira de mais 1 caso em 399 amostras.

Com estes dados, reitera que dos 22 concelhos é o terceiro com maior taxa de infectados, no entanto, não a ilha, deixando esse ‘estatuto’ para as ilhas de Santiago (235), Fogo (75) e Santo Antão (67), que são neste momento os principais focos da doença em Cabo Verde, que tem 480 casos ativos.

O município da Praia com 200 casos ativos é mais afetado pela pandemia. Ainda na ilha de Santiago há casos ativos nos concelhos de Santa Catarina (15), Tarrafal (6), São Miguel (5), Santa Cruz (7), São Salvador do Mundo (1) e São Lourenço dos Órgãos (1). Ribeira Grande e São Domingos estão sem casos ativos de covid-19.

Já o concelho de São Filipe do Fogo é o segundo concelho com mais casos ativos, somando 42. Mosteiros com 23 e Santa Catarina também registam casos ativos na ilha.

Santo Antão tem neste momento 67 casos ativos, sendo a maioria no Porto Novo (45), seguido da Ribeira Grande com 13 e Paul 9.

São Vicente e Brava somam 37 casos ativos cada, Maio (19), São Nicolau (6), das quais 4 em Ribeira Brava e 2 em Tarrafal. Há casos ativos ainda na ilha do Sal com 4. Já a ilha da Boa Vista não regista casos ativos da doença.

Cabo Verde possui um acumulado de 33.026 casos do novo coronavírus, 480 casos ativos de covid-19, ainda 32.236 considerados recuperados da doença, 290 óbitos, enquanto três infetados da doença transferidos desde 19 de março, quando foi diagnosticado o primeiro doente com a covid-19 no arquipélago.