13/07/2021 14:41 - Modificado em 13/07/2021 14:42

Voos domésticos Sal- São Vicente-Sal passam a ser diretos e com diminuição de preços.

A BestFly, companhia de origem angolana que passou a assumir a concessão do serviço público de transporte aéreo interilhas em Cabo Verde, informou que as ligações aéreas entre Sal/São Vicente/Sal, passam a partir desta terça-feira, 13, a ser diretos e com diminuição do preço das passagens.

Desde 17 de maio, data que entrou em atividades no serviço público de transporte aéreo interilhas em Cabo Verde, os voos Sal/São Vicente/Sal (via Praia), eram realizados as quartas, quintas e domingos e custavam o montante de 19.800 escudos.

Só que com as novas atualizações feitas no início desta semana, mostra que as ligações entre Sal-São Vicente-Sal passam a ser realizados diretamente as terças-feiras e com uma redução das tarifas em 8.750 escudos.

Informação que deixou satisfeito muitos clientes da transportadora que dizem que eram obrigados a fazer paragens em Santiago, o que acarreta despesas com a pernoita em hotéis e transporte nesta ilha.

E, para complicar, afirmam, o custo da passagem era agravado por causa das escalas a que são obrigados, mas que agora pelo menos nesta ligação direta entre as duas ilhas, poderá por enquanto ficar sanado.

De realçar que recentemente o director-geral do grupo angolano, Nuno Pereira, afirmou que a operação da empresa estava “muito bem organizada, com contenção de custos, com eficiências técnicas e operacionais, porque como é óbvio não podemos perder dinheiro”. Mas a ideia também, segundo o mesmo passa por vir a ganhar “muito dinheiro” e isso é reflectido pelo preço dos bilhetes. “Vão baixar, vão ser mais baratos, essa é a ideia”.

“Esse foi o nosso compromisso com Cabo Verde. Foi trazer soluções de transporte a um preço que seja equilibrado e condicente com a situação actual que o mundo vive”, frisou.

O grupo BestFly resulta de uma empresa de origem familiar criada em Angola e opera ainda em geografias como Dubai, República do Congo ou Portugal.