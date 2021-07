Governo quer aproximar as bibliotecas das comunidades, das câmaras e das escolas

12/07/2021 19:58 - Modificado em 12/07/2021 19:58

A Biblioteca Nacional de Cabo Verde (BNCV) tem a decorrer, até o dia 14 de julho, uma formação destinada às autarquias, no quadro do projeto “Dinamização das Bibliotecas Municipais”, com o propósito de aproximar as bibliotecas das comunidades, das câmaras e das escolas.

O Ministro da Cultura e Industrias Criativas, Abraão Vicente, considerou durante a abertura do evento, que esta formação vai permitir às câmaras municipais, bibliotecas municipais e as comunidades a terem acesso a instrumentos de gestão, planificação e de promoção da leitura, do livro e da literatura.

Neste novo mandato que inicia, sob a coordenação da presidente do Conselho Diretivo da BNCV, Matilde Santos, a política do livro está, ela também, centrada nas famílias e nas crianças. A promoção e a dinamização do livro, da leitura e da literatura vem sendo trabalhada há já algum tempo, assim como, o seu acesso e/ou disponibilização às comunidades. Por isso, que esta formação para os agentes locais é importante. Isto irá ajudar a levar o conhecimento, que está nos livros, às comunidades.

O livro continua a ser um objeto clássico, moderno, contemporâneo e futurístico, pois é nele que depositamos todo o saber, o conhecimento, a memória coletiva de um povo. E saber manejar e transmitir todo o conhecimento que se encontra neste objeto ajuda na garantia do acesso ao livro para todos.