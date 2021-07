Estudo defende existência do monopólio no mercado de transportes aéreos domésticos de Cabo Verde

Esta é a conclusão de um estudo sobre a obrigação de serviço público no transporte aéreo interno encomendado pelo Governo cabo-verdiano e financiado pelo Banco Mundial e foi apresentado durante um workshop na cidade da Praia.

Para o ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, Carlos Santos, o país possui pouco mais de 300 mil passageiros transportados por ano, logo o estudo sustenta que deve existir um operador único no mercado de transportes aéreos domésticos.

Este monopólio, segundo o governante poderá ser invertido, caso aumente o número de passageiros e consequentemente, acabará por haver a necessidade de uma adaptação. O referido estudo aponta para a necessidade de criar um mecanismo que seja flexível.

Em termos de rota, o documento aponta a possibilidade do Governo subsidiar “uma ou outra rota”, prosseguiu Carlos Santos, afirmando, por outro lado, que a redução dos preços das tarifas depende da quantidade dos passageiros.

Realizado no âmbito do projeto de apoio ao setor dos transportes, o estudo aponta ainda para possíveis modelos a serem implementados em Cabo Verde, realçando no entanto que este deve impor algumas regras e obrigações ao operador, nomeadamente a continuidade, previsibilidade, acesso ao mercado dos transportes e pontualidade.

O estudo foi socializado como os principais intervenientes do setor dos transportes em Cabo Verde, para também recolher contribuições das entidades públicas e privadas e parceiros com responsabilidade nessa área.