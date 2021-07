Cabo Verde com 30.640 pessoas de 18 a 39 anos vacinados contra a covid-19

Apesar de Cabo Verde ter neste momento 30.640 pessoas de 18 a 39 anos vacinados contra a covid-19, o Director Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, apela aos jovens para aderirem a vacinação e a não acreditarem em falsas notícias veiculados por sites ou redes sociais.

Posição manifestada hoje pelo Director Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, em conferência de imprensa, onde sustentou que desde 28 de junho, 26% dos jovens entre 18 a 25 anos já foram vacinados, sendo 430 com 18 anos, 476 com 19 e 419 com 20 anos.

“Os jovens estão a procurar a vacinação. São jovens que vão demonstrando o seu interesse em serem vacinados, porque entendem a importância de serem vacinados. Os jovens têm a capacidade de se deslocar e com isso podem levar a covid-19 para a casa, para os idosos acamados” enalteceu.

O DNS diz não entender o porquê de muitos jovens, não quererem se vacinar. Poderá segundo o mesmo`, ser interpretado como um jovem que está desinformado, ou que prefere “acreditar em notícias sem fundamento científico”, do que aquilo que diz a ciência.

“É lamentável, porque os jovens que vivem em Cabo Verde, independentemente se são cabo-verdianos ou de outra nacionalidade se estão a viver aqui, devem manifestar o seu interesse em serem vacinados e devem aproveitar essa oportunidade” vincou.

Neste sentido, afirmou que os jovens com possibilidades de viajarem para fora do país, quanto mais demorarem para tomar a decisão de se vacinar poderão ter alguma dificuldade em viajar. “Aumenta a cada dia o número de países que só permitem a entrada com o comprovativo de vacinação contra a covid-19. Manifestem a vossa vontade em ser vacinado, porque quanto mais rapidamente estarmos todos vacinados será melhor e benéfico para o nosso país”.

“Não entendemos a posição das pessoas que preferem acreditar em notícias de facebook e em sites que não têm credibilidade. Isso são informações que não correspondem a verdade. Fazemos o apelo para que as pessoas adirem a campanha de vacinação, porque o quanto mais rápido estejamos vacinados, menor serão as chances de termos complicações por causa da covid-19 e de morrer” aclarou Jorge Barreto.

Desta forma, sustentou que vão sendo criadas as condições para uma retoma o mais breve possível do turismo e de outras atividades.