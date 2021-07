São Vicente sem doentes internados por covid-19

12/07/2021 19:29 - Modificado em 12/07/2021 19:31

A ilha de São Vicente que em meados do mês de Maio bateu o recorde de 24 pessoas internados no HBS com covid-19, não tem neste momento, nenhum doente internado. No entanto, nas últimas 24 horas houve o registo de mais um óbito provocada pela doença na ilha.

De acordo com informações avançadas hoje pela Direção Nacional de Saúde, São Vicente faz parte agora dos concelhos que não têm doentes internados nos hospitais devido a covid-19. Um cenário que não acontecia a muitos meses. Entretanto, nas últimas 24 horas mais uma pessoa morreu na ilha vítima da doença, aumentando para 56 o total.

O número de doentes internados nos hospitais nacionais também diminuiu, sendo que nesta altura, estão 9 doentes a precisar de cuidados mais especiais devido a complicações associadas a covid-19.

No Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia estão duas pessoas internadas, sendo que um está em estado grave. No Hospital Regional Santa Rita Vieira, em Santiago Norte estão quatro pessoas e encontram-se estáveis. No Hospital Regional João Morais, em Ribeira Grande de Santo Antão estão dois doentes, também estáveis. Já no Hospital Regional São Francisco de Assis está um doente em estado grave.

A taxa de ocupação nos hospitais do país é neste momento de 10%.