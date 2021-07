PM agradece e destaca contributo da equipa de profissionais de saúde dos Países Baixos no término da missão a Cabo Verde

12/07/2021 16:40 - Modificado em 12/07/2021 18:05

Ulisses Correia e Silva agradeceu esta segunda-feira, 12, a equipa de profissionais de saúde dos Países Baixos pela colaboração na vacinação da população e o reconhecimento de Cabo Verde pela doação das 150 mil doses de vacinas contra a covid-19.

Acompanhado pelo ministro da saúde, Ulisses Correia Silva, recebeu na manhã desta segunda-feira, a equipa dos 35 profissionais, no Palácio do Governo. A equipa de holandeses e descendentes cabo-verdianos prestaram durante uma semana no país, a apoiar na campanha de vacinação.

Ulisses Correia e Silva agradeceu a equipa pela colaboração na vacinação da nossa população, endereçou também agradecimentos ao Primeiro-Ministro dos Países Baixos, e o reconhecimento de Cabo Verde pela doação das 150 mil doses de vacinas contra a covid-19.

“A vacinação é uma das medidas de luta contra a covid-19 no mundo e Cabo Verde não foge á regra, pois vacinas salvam vidas e ajudam a salvar a economia, o emprego e reduz a possibilidades de aumento da pobreza” sustentou.

O Ministro da Saúde reconhece o trabalho que esta equipa realizou em Cabo Verde e agradeceu a partilha da experiência de vacinação dos Países Baixos em Cabo Verde, considerando que fizeram um “excelente trabalho”.

De recordar que a equipa de 35 profissionais holandeses e descendentes de cabo- verdianos chegaram ao nosso país no dia 05 de julho, juntamente com uma doação de 150 mil doses de vacinas oferecidas pelo Governo dos Países Baixos a Cabo Verde, com o objetivo de apoiar na campanha de Vacinação contra a covid-19.

Durante uma semana estiveram a vacinar, nomeadamente nos municípios da Praia e de Santa Catarina de Santiago, e ainda realizaram algumas deslocações para as localidades do interior onde vacinaram in loco a população. Composta por médicos, enfermeiros e estudantes de Medicina, termina a sua missão à Cabo Verde, nesta terça-feira, 13 de julho com a sensação de dever cumprido, deixando um apelo à população Cabo-verdiana para aderirem em massa à Vacinação.