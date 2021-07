PORQUE É QUE CABO VERDE IGNORA A JUÍZA COSTA?

10/07/2021 11:57 - Modificado em 10/07/2021 11:57

Juíza Januária Tavares Silva Moreira Costa.

A 15 de março de 2021, o Tribunal de Justiça da CEDEAO decidiu por unanimidade que a detenção do diplomata venezuelano Alex Nain Saab Moran pela República de Cabo Verde era ilegal, que ele deveria ser libertado imediatamente, que o processo de extradição a que estava a ser submetido em Cabo Verde deveria ser encerrado e que lhe seriam pagos 200 000 USD a título de compensação por danos morais. Uma decisão clara, concisa e precisa.

A 16 de março de 2021, num ato chocante de desobediência, o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde decidiu que a extradição de Alex Saab Moran para os Estados Unidos poderia prosseguir. A decisão foi uma extraordinária bofetada no rosto da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental bem como do Tribunal de Justiça da CEDEAO. Ficou também claro para todos que a decisão tinha sido preparada muito antes da decisão da CEDEAO do dia anterior e foi tão precipitadamente emitida que vários dos parágrafos contidos na decisão escrita permaneceram sem revisão e inacabados. Uma confirmação clara, concisa e precisa do desprezo.

O carácter pré-preparado da decisão do Supremo Tribunal é ainda confirmado pelo facto de fazer, e obviamente não poder fazer, qualquer comentário sobre a natureza substantiva e bem fundamentada da decisão do Tribunal da CEDEAO. O único ponto significativo que o Supremo Tribunal tinha para oferecer era que aceitava de facto o facto de Alex Saab ser um diplomata legalmente nomeado e, portanto, merecedor de imunidade e inviolabilidade que tal estatuto acarreta, no entanto, o importante é que o tribunal deixou claro que a decisão de reconhecer a imunidade de Alex Saab não é uma questão judicial, mas sim uma decisão política a ser tomada pelo Executivo.

Nas últimas semanas, vários funcionários do governo liderados pelo venerável Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Fonseca, a Ministra da Justiça, Janine Lélis, e o Procurador- Geral, Luís Landim, têm andado por aí a dizer a quem quiser ouvir que “cabe aos tribunais decidir o destino de Alex Saab” (Fonseca), “não está nas minhas mãos”(Lélis) e “questão é do Tribunal Constitucional e não do governo” (Ladim).

Que conveniente. Sem ninguém no governo que se atreva a tomar a via lógica e legalmente correta de aceitar o estatuto de Alex Saab como diplomata legalmente nomeado, é evidente que o gabinete do Primeiro-Ministro Ulisses Correia está a tentar quebrar todos os recordes conhecidos de corrida em recuo, correndo o mais depressa possível para longe da decisão que o Supremo Tribunal lhe impôs.

Infelizmente, não é aqui que termina a reação cobarde das autoridades cabo-verdianas. Como já foi referido, a decisão de 15 de março do Tribunal da CEDEAO foi unânime, o que por si só não é nada de notável, no entanto, o que torna a decisão extremamente notável é o facto de o Juiz Relator do coletivo de juízes ter sido a Juíza Januária Tavares Silva Moreira Costa. A Juíza Costa não é apenas uma jurista respeitada e experiente de Cabo Verde, mas é também a ex-Ministra da Justiça daquela nação.

Este ponto é muito importante uma vez que a decisão de 15 de março que concluiu que a detenção de Alex Saab é ilegal e que ele deveria ser libertado imediatamente se baseia principalmente em violações do direito interno de Cabo Verde. Sendo os outros dois membros do painel provenientes da Nigéria e do Gana (o Presidente do Tribunal da CEDEAO muito obviamente que todas as questões relacionadas com a lei cabo-verdiana só poderiam ter sido elaboradas pela Juíza Costa.

Por favor, tome um momento para interiorizar isto.

Uma das juízas mais antigas de Cabo Verde, que também ocupou o cargo de Ministra da Justiça, disse ao mundo que a prisão, detenção (e por implicação o processo de extradição) de Alex Saab são ilegais pela forma como ocorreram que violou a lei cabo-verdiana.

O que torna impossível compreender, quando a Juíza Costa e os seus colegas levaram pouco mais de um mês desde que ouviram ambas as partes a decidir que a detenção de Alex Saab era ilegal, por que razão, após mais de um ano, todo o sistema jurídico cabo-verdiano não reconheceu as violações das suas próprias leis. Estará a Juíza Costa errada? Será que a pessoa considerada suficientemente qualificada pelo Estado de Cabo Verde para o representar no tribunal mais prestigioso da região da CEDEAO não está afinal qualificada para opinar sobre os aspetos mais básicos da lei cabo-verdiana?

Onde é que esta indecisão deixa o Primeiro-Ministro Ulisses Correia? A condenação global da detenção de um diplomata legalmente nomeado tem continuado a crescer desde a bofetada de desprezo na face da CEDEAO a 16 de março. A fachada autopromovida de democracia e respeito pelas leis e obrigações internacionais de Cabo Verde está a desintegrar-se e o Estado está a ganhar rapidamente uma reputação de ser inconstante, pouco fiável e completamente suscetível à pressão política.