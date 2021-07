Ashley Monteiro – Modelo e praticante de Taekwondo que morreu na Praia Grande vai ser homenageada na Praia da Laginha

9/07/2021 12:17 - Modificado em 9/07/2021 12:17

Conforme informações lançadas nas redes sociais, esta tarde por volta das 17 horas vai ser realizado uma homenagem a jovem, que perdeu a vida esta quinta-feira, 8, no mar da Praia Grande de São Vicente.

Ashley Monteiro faleceu no final da tarde de ontem na Praia Grande, São Vicente, por afogamento.

Segundo informações avançadas pelo delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva ela teria sido arrastada pela corrente e se afagou, tendo sido resgatada por pescadores e bombeiros já inanimada.

Os Bombeiros Municipais que foram acionados pela Policia Nacional, após chegada ao local, por volta das 17 horas tentaram por vários minutos reanimar a jovem, mas tal não foi possível.

Nesta altura do ano, devido a procura incessante pelas praias devido ao calor e também pelo convívio, o delegado de saúde chama a atenção aos jovens, e a toda a população a terem cuidado nas praias, principalmente nestes locais mais afastados com é o caso da Praia Grande, Norte de Baia, Salamansa, São Pedro, que não possuem salva-vidas.

O óbito foi confirmado no local pelo Delegado de Saúde. Os bombeiros só regressaram ao quartel por volta das 20 horas.

De relembrar que no domingo passado, também outro jovem Erikson Rocha morreu afogado no mar da Laginha durante um convívio com amigos. Tinha 22 anos e residia em Ribeira de Craquinha. Ashley Monteiro era praticante da modalidade de Taekwondo e detentora do título de Bicampeã em São Vicente.