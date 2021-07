Jovem perde a vida no mar da Praia Grande em São Vicente

8/07/2021 21:42 - Modificado em 8/07/2021 21:46

Praia Grande São Vicente

Uma jovem de 22 anos perdeu a vida esta quinta-feira, 8, no mar da Praia Grande de São Vicente.

De acordo com informações, a jovem de nome Enely Ashley Monteiro encontrava-se no local juntamente com amigos num passeio convivio.

Nas redes sociais, as reacções ao falecimento da jovem não pararam de aparecer.

As informações sobre o sucedido ainda são escassas.

Em atualização