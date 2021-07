Covid-19: Cabo Verde regista mais 56 casos positivos em 24 horas

8/07/2021 20:47 - Modificado em 8/07/2021 20:47

Cabo Verde contabilizou nas últimas 24 horas 56 novas infeções pelo novo coronavírus, em 1.102 amostras processadas, num dia em que foram dadas como recuperadas 46 pessoas.

Segundo dados do boletim epidemiológico, os novos casos registaram-se em São Filipe (10), Praia (14), Mosteiros (01), São Vicente (01, Ribeira Grande de Santo Antão (03), Brava (08), Porto Novo (09) São Miguel (01), Santa Catarina (02), Santa Catarina do Fogo (01), Maio (4), Paul (01) e São Miguel (01).

Os dados do Ministério da Saúde indicam que os recuperados, que totalizam 36, elevaram para 32.008 as altas no país.

Com estas novas atualizações, Cabo Verde passa a contabilizar 566 casos ativos, 289 óbitos, 11 mortes por outras causas, nove transferidas, perfazendo um total acumulado de 32.883 casos positivos.

O Ministério da Saúde continua a apelar às pessoas a cumprirem o distanciamento social, a usarem máscara e a praticarem a higienização das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.