FCF adia para o próximo ano as eleições dos novos órgãos sociais

8/07/2021 10:33 - Modificado em 8/07/2021 10:33

A eleição de novos órgãos sociais da Federação Cabo-verdiana de Futebol, prevista inicialmente para Outubro próximo, foi adiada por mais um ano, face à participação da seleção nacional no CAN, nos Camarões.

A assembleia-geral ordinária da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), estava prevista para o mês de Outubro, mas a proposta de ser adiado por mais um ano foi avançada pela Associação Regional de Futebol do Fogo tendo sido aprovada em assembleia-geral realizada no sábado, dia 03, para aprovação do novo estatuto, com uma abstenção e restantes votos favoráveis, “com o fundamento da necessidade de se preparar para a participação no CAN previsto para Janeiro de 2022”.

No entanto, a FCF em comunicado diz que terá que consultar a FIFA sobre esta possibilidade ou não.

De acordo com informações ainda veiculadas a mesma fonte diz que aprovou também os novos estatutos da FCF por unanimidade, isto é, com os 11 votos a favor, não contando apenas com o voto da Associação Regional de Futebol da Brava que não se fez representar na plenária”.

“Os novos estatutos surgem na obrigatoriedade de nos termos dos estatutos da FIFA, as Federações nacionais adequarem os respetivos estatutos a um modelo standard definido pela FIFA”, esclarece a FCF no seu comunicado, ressalvando que as principais alterações são o “compromisso de respeito pelos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, a não discriminação e igualdade”.