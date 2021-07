CAF destaca eliminatórias da Liga dos Campeões Africanos Femininos em São Vicente

8/07/2021 10:27 - Modificado em 8/07/2021 10:27

Associação Juvenil Seven Stars representante de Cabo Verde na Liga dos Campeões Africanos em futebol feminino

A Confederação Africana de Futebol (CAF), revelou que a Zona Oeste A (WAFU A) confirmou Cabo Verde, mais concretamente a ilha de São Vicente como anfitrião do primeiro torneio de qualificação da Liga dos Campeões Femininos da Total Energies CAF.

A estreia na competição de clubes decorrerá na ilha de São Vicente de 24 a 30 de Julho, com quatro equipas a disputar o único bilhete da zona para a Total Energies CAF Women’s Champions League 2021.

“São Vicente é uma das ilhas do Barlavento, o grupo árctico do arquipélago de Cabo Verde no Oceano Atlântico, ao largo da costa ocidental africana” descreve a CAF.

Os clubes participantes são do país anfitrião, Cabo Verde, Senegal, Libéria e Mali, enquanto Gâmbia, Mauritânia, Serra Leoa, Guiné e Guiné-Bissau não registraram um clube para representá-los.

De acordo com a mesma fonte o Seven Star vai arvorar a bandeira do país anfitrião, o campeão senegalês AS Dakar Sacre Couer vai lutar ao lado dos campeões do Mali AS Mande e Determine Girls da Libéria.

O torneio será disputado no Estádio Adérito Sena em São Vicente com todas as equipas a jogarem entre si para determinar o vencedor.

Este órgão acredita que o torneio ajudará a promover o futebol feminino e a aumentar o número de participantes e o profissionalismo no desporto.

Sete equipas se classificarão para o torneio final através das eliminatórias zonais, além do clube campeão do país anfitrião.