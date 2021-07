Autarquia de São Vicente com plano de emergência das chuvas em curso com destaque para “zonas de atenção especial”

O vereador da Protecção Civil da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos da Luz, garantiu ao Noticias do Norte que a edilidade já tem em curso, o plano de emergência para a época das chuvas que se avizinham, privilegiando “zonas de atenção especial”, tendo como o “ponto mais crítico” no plano de contenção das chuvas na ilha, as construções clandestinas feitas nas encostas.

Segundo informações avançadas ao NN, José Carlos da Luz, aponta que já está em curso todo o trabalho de prevenção, com limpeza dos canais de drenagem das águas fluviais, desassoreamento dos diques em zonas como Ribeirinha, Chã de Alecrim e por quase todas as zonas da ilha, que podem provocar alguma obstrução dos canais.

“Estamos a trabalhar no sentido de dar respostas a época das chuvas que esperamos, possa correr bem. Temos então de fazer este trabalho de prevenção que já é um hábito da Câmara Municipal de São Vicente juntamente com os seus parceiros” enalteceu.

Entretanto, segundo a mesma fonte, um dos “pontos mais críticos” são as construções clandestinas instaladas nas encostas e nos leitos das ribeiras”, mas que a edilidade, sublinha, tem trabalhado sobretudo em sensibilizar as pessoas para que em dias de chuva procurem a casa de um vizinho ou de um familiar, para que possam estar em segurança e evitar males maiores.

Neste sentido, também realça que a autarquia vai encetar contatos com o Ministério da Educação, que tem cedido as escolas para pessoas que fiquem sem tecto, sejam alojadas nestes espaços.

José Carlos da Luz garantiu que têm tido a colaboração do Governo e todas as empresas da ilha, que colocam os equipamentos particulares à disposição da câmara.

De realçar que as últimas chuvas caídas em São Vicente provocaram a queda do muro de protecção do campo de futebol de Chã de Alecrim, algumas habitações foram evacuadas e as pessoas realojadas, entre outros.

Os trabalhos de reparação dos danos provocados pelas últimas chuvas em São Vicente rondaram os 20 mil contos.