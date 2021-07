Futuro de Alto Bomba e do Mindelo inspira reflexão do Projecto “Outros Bairros”

8/07/2021 09:50 - Modificado em 8/07/2021 09:51

O Futuro de Alto Bomba e do Mindelo vai estar em debate na próxima segunda-feira, 12, no Centro Cultural do Mindelo, promovida pela iniciativa “Outros Bairros”, que está voltada essencialmente para a reabilitação e acessibilidades no bairro de Alto Bomba.

Segundo informações disponibilizados pelos promotores, depois de dois anos e meio de actuação em Alto Bomba, Monte Sossego, sentiram a necessidade de reflectir sobre este projecto do Ministério de Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), o futuro da Alto de Bomba e da cidade do Mindelo.

É nesta ótica que surge o “Somá na Ponta, um evento que será desenvolvido, durante cinco dias, através de conversas e conferências com a participação de moradores, técnicos, políticos, investigadores e cidadãos para discutir futuro da iniciativa Outros Bairros.

A ministra das Infraestruturas Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, fará a abertura do encontro, donde fazem parte as conferências “A urbanização da pobreza: desafios da in­formalidade, que será desenvolvida por Álvaro Domingues” e “Repensando o planeamento urbano: práticas de­ coloniais”, que será apresentada por Raquel Rolnik.

Também o sociólogo cabo-verdiano Redy Lima também falará sobre “Urbanismo em Cabo Verde: os processos de apropriação e representação do território – o caso das cidades da Praia e do Mindelo”.

Conversas sobre “a iniciativa Outros Bairros e seus desafios” e sobre a criação da associação “Alt de Bomba Unid”, estarão também em pauta.

Promovido pelo projecto “Outros Bairros”, em parceria do Ministério de Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH) e a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), de Portugal, este evento, terá transmissão online.

AFD/EC