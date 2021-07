Cinema palestiniano em debate no CCM

7/07/2021 10:15 - Modificado em 7/07/2021 10:17

O Centro Cultural do Mindelo (CCM) lança na próxima edição do “Eden Cinemateca”, no dia 09 de julho um olhar sobre o cinema Palestiniano,

Em comunicado, o Centro Cultural do Mindelo diz que para esta edição, vão ter como convidada, o diretor e cinegrafista Omar Rammal com a exibição das curtas-metragens Fatimah, Hajez e The Place.

Ainda segundo a mesma fonte, segue-se uma conversa com a jornalista Elia Ghorbiah em live streaming moderada pela atriz e realizadora Louise Heem.

A sessão do Éden-Cinemateca é espaço que se dedica a reflectir sobre produções de um determinado país ou região. “É um espaço dedicado à análise do cinema proveniente de um determinado país ou região.

Cinema como tema é mote para “debruçarmos sobre a importância da criação cinematográfica na construção da imagética deste país”.

Logo, para cada edição convidam, segundo a mesma fonte, um determinado membro desta “grande família que vive à volta dos filmes para discorrer sobre um determinado aspeto, desta grande criação”.

O ciclo de cinema sobre filmes palestinianos, que decorre desde mês de Junho, já teve antes como convidada a cineasta e roteirista Dima Hamdan com a exibição das curtas- metragens “Gaza-London” e “The Bomb”.

