Caso Alex Saab: PN impede visita de médicos estrangeiros alegando que não teve acesso ao despacho do TRB

7/07/2021 09:52 - Modificado em 7/07/2021 09:52

A Policia Nacional, na ilha do Sal, negou esta terça-feira, 06 Junho, a visita de uma equipa de médicos da Venezuela, que se descolou a Cabo Verde para examinar Alex Saab.

Esta visita foi autorizada no dia 21 de Junho pelo Tribunal da Relação do Barlavento, que no despacho diz “ficam autorizados os médicos especialistas indicados pela defesa para verificarem o estado de saúde do extraditando”.

Entretanto para o efeito, a defesa deverá apresentar provas que os médicos indicados e do “giro oncológico “conforme se pretende. Mas de acordo com a defesa, a PN tem uma outra interpretação do despacho do TRB e “exigiu que o TRB no seu despacho coloque o nome dos médicos para poder autorizar a entrada dos médicos”.

A defesa apresentou as credenciais dos médicos a PN, mas a recusa manteve-se. O comando da PN do Sal tem uma outra versão. Defende que não tem conhecimento do despacho do TRB de 21 de Junho e que assim que, oficialmente, for notificada irá cumprir a decisão.

E tudo indica que, mais uma vez, Alex Saab não vai ser visto pelos médicos, visto que estes chegaram na manhã de terça-feira na ilha do Sal para e devem partir hoje à noite, o mais tardar, porque são médicos seniores e têm compromissos nos hospitais do seu País.

Entre todas estas voltas e trocas o estado de saúde de Alex Saab, que já perdeu 20 quilos, vai piorando dia a dia.

A visita de médicos da confiança do detido já tinha sido autorizada pelas medidas cautelares do Tribunal da CEDEAO e depois confirmada pela sentença final. No mês de Junho o Comité dos Direitos Humanos das Nações Unidas emitiu uma recomendação nesse sentido.

No dia 21 de Junho o Tribunal da Relação do Barlavento também autorizou que Alex Saab fosse examinado por especialistas. Só que ainda não foi possível mais de um ano depois, um doente oncológico ter acesso a um especialista, mesmo perante a degradação do seu estado de saúde. Mediante este cenário cabe perguntar: que mão invisível impede que Alex Saab seja visto por um médico da sua confiança.