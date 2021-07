Covid-19: Mais 43 casos positivos e 25 altas em Cabo Verde

O nosso país registou esta terça-feira, mais 43 novos casos positivos da covid-19, que saíram do processamento de 957 amostras, nas últimas 24 horas. A taxa de positividade é de 4,5%.

Segundo os dados do Ministério da Saúde as novas infeções foram registadas na Praia, 2, São Lourenço dos Órgãos, 1, São Filipe, 3, Mosteiros, 8, Santa Catarina do Fogo, 4, Brava, 10, Ribeira Grande de Santo Antão, 1, Porto Novo, 4, São Vicente, 5, Sal, 3 e Maio, 2.

Quanto aos recuperados, Praia teve, 6, Santa Catarina de Santiago, Tarrafal de Santiago, Porto Novo, Boa Vista e São Miguel com 1 cada, Maio, 2, assim como São Filipe, e Ribeira Grande de Santiago com 7.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já registou 31.931 recuperados e 289 óbitos em 32.788 casos positivos acumulados.

Há ainda a registar 548 casos ativos, o que representa 1,7% do total de casos já identificados.