Cabo Verde com registo de óbitos em idosos já vacinados contra a covid-19

7/07/2021 09:40 - Modificado em 7/07/2021 09:40

O Director Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, afirmou que alguns idosos que já foram vacinados com pelo menos uma dose das vacinas disponíveis em Cabo Verde, já faleceram devido a complicações provocadas pela covid-19.

A informação foi avançada esta terça-feira em conferência de imprensa na cidade da Praia, por Jorge Barreto, que no entanto não avançou com o número exato de idosos que já faleceram vitimas de covid-19, mesmo depois de já terem sido imunizados com pelo menos uma dose das vacinas contra a infeção pelo novo coronavírus.

“Quem está a morrer são pessoas idosas. Alguns dos quais infelizmente já tinham sido vacinados contra a covid-19. É extremamente importante a vacinação, porque como já sabemos a vacina é um instrumento que ajuda a reduzir os riscos e a probabilidade de termos a infeção e as complicações que levam a morte” salientou o DNS.

O mesmo assegurou que neste momento estão 8 pessoas internados nos hospitais do país, sendo 3 no Hospital Regional São Francisco de Assis no Fogo, das quais um está a fazer oxigenação. No Hospital Central Baptista de Sousa está uma pessoa internada que se encontra estável. No Hospital Santa Rita Vieira em Santiago Norte estão quatro pessoas estáveis, ao passo que no Hospital Ramiro Figueira no Sal está uma pessoa estável.

A taxa de internados neste momento é de 8,8%. Um resultado considerado “muito bom” por parte de Jorge Noel Barreto, que enalteceu a diminuição considerável do número de internados nos últimos tempos nos hospitais em Cabo Verde.