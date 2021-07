Cerca de 90 mil pessoas em Cabo Verde já foram vacinadas contra Covid-19

Cabo Verde tem neste momento 89.635 pessoas vacinadas com pelo menos uma dose das vacinas contra a covid-19, o que representa cerca de 24% da população Cabo-verdiana elegível para ser imunizada.

A Ilha do Sal continua a liderar em termos de vacinação, sendo que até ao momento, 54% da população daquela Ilha turística já está imunizada com pelo menos uma dose, seguida do Município do Tarrafal de São Nicolau com 45,1%.

Ainda em São Nicolau, na Ribeira Brava, já foram vacinadas 45%; Brava com 40; no Paúl, 38; Ribeira Grande de Santo Antão, 36,5; Maio, 34; São Vicente, 31; Boa Vista, 30; Porto Novo, 30; São Filipe, 27; São Lourenço dos Órgãos, 27; Santa Catarina do Fogo, 23; Mosteiros, 18,4; São Domingos, 18; Santa Cruz, 12,3; São Salvador do Mundo, 10; Santa Catarina de Santiago, 8,6; São Miguel, 8,6 e em Tarrafal de Santiago 7,4%.

“Os números são bastante animadores. Vemos muitas pessoas com idade superior a 18 anos a aderir a vacinação o que é muito bom” aponta o Director Nacional de Saúde.

Já a ilha de Santiago conforme dados da Direção Nacional de Saúde, precisa melhorar a sua taxa de vacinação, devido a sua importância na proteção a covid-19.

Cerca de 68% das pessoas com 60 ou mais anos já receberam pelo menos a primeira dose de uma das vacinas, enquanto que 35% dos doentes crónicos também já foram imunizados com pelo menos uma dose.

De realçar que Cabo Verde prevê vacinar até final do ano 70% da população elegível.