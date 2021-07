Já chegaram a Cabo-Verde as 150 mil doses de vacinas doadas pelos Países Baixos

Cabo-Verde já recebeu as 150 mil doses de vacinas contra a Covid-19 doadas pelos Países Baixos. É a maior doação feita a Cabo-Verde, até ao momento, e vem ajudar o executivo no objetivo de alcançar a meta de 70% da população elegível vacinada até ao final do ano.

Os Países Baixos tornaram-se esta segunda-feira, 05 de julho, no maior doador de vacinas contra a Covid-19 a Cabo Verde, com a entrega de 150 mil doses da vacina da AstraZeneca, que vão permitir continuar a vacinar a população elegível e cobrir mais pessoas com a campanha de vacinação em curso.

“Trata-se de uma ajuda valiosa para Cabo Verde. Neste momento muitos países estão com dificuldades no acesso às vacinas através do mecanismo Covax, em que a maioria das vacinas vinham da Índia, o país tem conseguido algumas ajudas importantes” sustentou o Director Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto.

Para além das vacinas chegou ao país uma equipa formada por 35 profissionais de saúde entre médicos, enfermeiros e estudantes de medicina, holandeses e descendentes de cabo-verdianos, para apoiar a campanha de vacinação contra a covid-19.

De acordo com Jorge Noel Barreto, esta equipa vai reforçar, essencialmente, a campanha de vacinação que está sendo levado a cabo nos municípios da Praia e de Santa Catarina de Santiago.