Covid-19: Cabo Verde regista dez novos casos nas últimas 24 horas

5/07/2021 16:44 - Modificado em 5/07/2021 16:44

Cabo Verde registou esta segunda-feira, 05, mais 10 novos casos de covid-19, das cifras mais baixas registadas no país, com os casos ativos da doença a caírem para 532, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Este é o número mais baixo registado ao longo deste ano no país, visto que tinha sido no decorrer de 2020 que houve menos de 10 casos novos diários da infeção pelo novo coronavírus.

Estes casos, conforme o Ministério da Saúde, saíram do processamento de 452 amostras por parte dos laboratórios de virologia, sendo a maioria registada na cidade da Praia (6), São Miguel, São Filipe do Fogo, Sal e Maio com um infetado cada. A taxa de positividade foi de 2,2%.

Nas últimas 24 horas as autoridades sanitárias deram alta a mais 64 pessoas, elevando para 31.906 os casos recuperados da doença.

Cabo Verde tem neste momento um total de 32.745 casos acumulados, ainda 288 óbitos, sendo 10 por outras causas e 9 transferidos.