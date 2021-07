EUA lança futura Casa da Embaixada em Cabo Verde

4/07/2021 22:22 - Modificado em 4/07/2021 22:23

Foto: INFORPRESS

A Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, anuncia o lançamento da futura sede da Embaixada este domingo, dia 4 de julho de 2021, na Avenida Cidade de Lisboa, junto à rotunda “Homem de Pedra”.



A escolha da data, conforme comunicado da Embaixada, é de elevado simbolismo, tanto para os Estados Unidos da América, como para Cabo Verde, pois os dois países estão a comemorar os seus dias nacionais – 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos e 5 de julho, dia da independência de Cabo Verde.



A futura Embaixada será edificada na zona central da cidade, próxima do Palácio do Governo, e prevê-se uma estrutura segura, funcional e resiliente para os serviços diplomáticos e consulares.



Ainda segundo a mesma fonte, a nova Embaixada albergará 290 funcionários, registando um crescimento de 35%, com criação de centenas de postos de trabalho no período de execução das obras de construção.



“Os excelentes laços de amizade e cooperação entre os dois países, que duram há mais de duzentos anos, cimentam-se constantemente e a construção do novo edifício para albergar a Embaixada dos Estados Unidos da América, na Praia, nesta zona emblemática da cidade, representa, sem dúvida, um ponto alto no nível de colaboração existente”, pode-se ler no comunicado.



Para a execução dos trabalhos, tanto da nova Embaixada, como do Novo Liceu da Várzea, será ocupada uma parcela de cerca de 4,6 hectares (46 mil metros quadrados) e o custo total do projeto ronda os 440 milhões de dólares, onde se destaca um investimento na economia local de cerca de 100 milhões de dólares.



O processo de construção respeitará as melhores práticas no domínio de preservação ambiental, com poupança energética através de utilização de iluminação LED, painéis fotovoltaicos e sistema de tratamento de águas residuais.



O novo projeto refletirá a cultura, a história e os valores defendidos pelos dois países e respeitará todos os parâmetros definidos pela autoridade local em matéria de urbanismo, espaços verdes e a sustentabilidade ambiental.



O acto a ser presidido pelo Embaixador Jeff Daigle e pelo Presidente da Câmara da Praia, Francisco Carvalho. O evento contará ainda com a presença de S.E. o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Rui Figueiredo Soares.



EC