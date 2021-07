Carta de Amadeu à AN “estou a caminho da prisão”

3/07/2021 12:01 - Modificado em 3/07/2021 12:01

Informo que já estou na Sala de Embarque do aeroporto de Lisboa com destino a Cabo Verde, com hora prevista para chegar ao aeroporto da cidade da Praia pouco depois das 12 horas de Cabo Verde.



Estou ciente que deverei ser Preso Fora de Suposto Flagrante Delito, por ordens do Procurador Geral da República Dr. José Landim, supostamente por ter conseguido escapulir de Cabo Verde com o arguido ARLINDO TEIXEIRA com ajuda de Ex-Militares Fuzileiros Navais, o que é redondamente falso.



Fui eu quem terá referido aos Fuzileiros Navais num outro contexto, mas agora o PGR quer me prender como se eu tivesse conseguido escapulir para França com ajuda ilegal dos militares ou como se eu tivesse usado técnicas e armamento militar para o efeito, o que á uma falácia.



Por isso mesmo sabendo que vou ser PRESO tal não me aflige, porque só demonstra a Impreparação e a Falácia da Procuradoria-Geral.



Na verdade no que se reporta ao Arlindo Teixeira o único ex-militar que sempre me ajudou é o SAMU BETTENCOURT, que como cidadão consciente sempre me ajudou a auxiliar Arlindo Teixeira, incluindo indo à cadeia visitá-lo para transmitir as minhas instruções e aconselhamentos, mas sem nenhuma participação nessa “Operação de Resgate de Arlindo Teixeira das Garras desse Maldito e Criminoso Sistema da Não-Justiça Implantado em Cabo Verde pela ação e omissão conjunta do PAICV e do MPD”.



Reafirmo que eu decidi planear, financiar e executar essa “Operação de Fuga de Arlindo Teixeira de Cabo Verde para França” em defesa da sua Vida, posto que evidente o risco de suicídio, bem como em Defesa da CONSTITUIÇAO, E DO ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO visto que esse Maldito e Criminoso Tribunal Constitucional vinha pervertendo o Sistema Legal e Constitucional vigente, recusando observar e respeitar decisões do Tribunal Constitucional, mormente o Acordão Constitucional N.º 8/2018 de Abril, Relatado pelo Juiz Constitucional Professor Doutor PINA DELGADO – ( O maior e melhor jurista que Cabo Verde já pariu, depois do falecido Dr. Felisberto Vieira Lopes) que mandou soltar Arlindo Teixeira por ter reconhecido que o mesmo agiu em Legítima Defesa.



Por isso vou sair agora de Lisboa para ir ser preso por ordens do Procurador-Geral da República num quadro de falácias e manipulação de factos, aliás como tem sido apanágio do Sistema Judicial de Cabo Verde.



Ademais, antes de eu iniciar a viagem com Arlindo Teixeira, fui ao Supremo Tribunal exigir a imediata entrega do seu Passaporte e como recusaram fazer a entrega naquele momento, eu lhes adverti que eu iria tirar Arlindo Teixeira das Garras daquele Supremo Tribunal Criminoso contra a vontade deles e em menos de uma semana.



De igual modo fui ao Tribunal Constitucional rogar que fosse decidido o Recurso de Amparo Constitucional N.º 31/2020 de 22 de Novembro de 2020 que já tinha uma demora de mais de 7 meses, quando a lei estatui um prazo de poucos dias (15 dias no máximo) para ter uma decisão de admissibilidade, o que até a data de hoje não aconteceu. Ora não é constitucionalmente aceitável que o Supremo Tribunal de Justiça se dedique a cometer Fraudes Processuais e Prevaricação de uma forma quase industrial e sistemática e o Tribunal Constitucional demore meses e por vezes anos a corrigir tais barbaridades jurídicas, estando em causa Direitos, Liberdades e Garantias tão fundamentais como Liberdade de um cidadão inocente, ou a saúde física e mental de um presumível inocente.



Pelo exposto, Sua Excelência senhor Presidente da Assembleia Nacional pode ficar tranquilo que o seu Deputado Amadeu Oliveira agiu em Defesa do Regime Constitucional Vigente e para proteger Direitos, Liberdades e Garantias Fundamentais de um cidadão inocente.



Posso ser Preso, mas com a consciência que cumpri o meu Dever não só de um Defensor Oficioso, mas, sobretudo, cumpri o Dever de um Deputado Nacional.



Estou a caminho da Prisão…