Judo: Sandrine Billiet nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020 e Cabo Verde aumenta para seis atletas

2/07/2021 20:39 - Modificado em 2/07/2021 20:39

A judoca Sandrine Billiet tornou-se hoje no sexto atleta cabo-verdiano a assegurar a sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, ao qualificar-se pela cota continental (ranking), junto do Comité Olímpico Internacional (COI).

Sandrine Billiet, medalha de prata no Campeonato Africano Sénior, no passado mês de Maio em Dakar, no Senegal, participou recentemente no Campeonato do Mundo da modalidade, conseguindo pontos valiosos para a sua qualificação.

O Comité Olímpico Cabo-verdiano, com mais esta qualificação comunica que passam a ser seis o número de atletas internacionais cabo-verdianos qualificados e que o País “passa a ter a maior comitiva de sempre em Jogos Olímpicos”.

A mesma fonte, corrigiu que Jordin Andrade foi qualificado nos 400 metros barreiras pela regra da universalidade (ranking) e não por wildcard (convite) do Comité Olímpico Internacional, como tinha referido no seu comunicado de imprensa.

Já a ginasta Márcia Lopes e o pugilista David Pina garantiram a qualificação através do WildCard (Comissão Tripartida de Convites) os irmãos nadadores Troy Pina, Jayla Pina e agora Sandrine Billiet, por quota continental (ranking continental).