Países Baixos doam a Cabo Verde 150 mil doses de vacinas contra a covid-19

2/07/2021 20:20 - Modificado em 2/07/2021 20:20

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, comunicou hoje que o nosso país vai receber na segunda-feira, 05, um total de 150 mil doses de vacinas anti-Covid-19, uma doação dos Países Baixos, sem, no entanto, avançar a marca do fármaco.

Arlindo do Rosário fez este anúncio hoje, em Achada Falcão, Santa Catarina, durante o seu discurso no acto de inauguração da Sala de Radiologia do Hospital Regional Santa Rita Vieira (HRSRV), em Santiago Norte.

O mesmo avançou que os Países Baixos vão enviar na segunda-feira 150 mil doses de vacinas que vão “reforçar todo o nosso processo de vacinação”, mas para além dessas vacinas chegará uma equipa de profissionais composta por enfermeiros e médicos, cuja maioria é de descendência cabo-verdiana.

Estes profissionais de saúde dos Países Baixos vão permanecer durante uma semana no arquipélago para ajudar e reforçar o processo de vacinação.

Arlindo de Rosário apelou a adesão da população à vacinação, tendo em conta a questão das variantes e mostrou-se convicto de que a meta do Governo de imunizar 70% da população elegível vai ser alcançada até o final do ano.