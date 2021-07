FCF apela às associações e clubes a inscreverem atletas e dirigentes no processo de vacinação contra a covid-19

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) apelou hoje, a todas as associações regionais e os clubes a inscreverem os seus atletas e dirigentes no processo de vacinação contra a covid-19.

Conforme comunicado da entidade que gere o futebol no país, a vacinação de todos os envolvidos no desporto que se inicia nos primeiros dias deste mês de julho, tem em vista a retoma das atividades desportivas, em preparação da próxima época futebolística.

A FCF realça que as inscrições têm que ser feitas através da internet ou nos centros e ou delegacias de saúde das respetivas regiões desportivas, “de modo a receberem a primeira dose da vacina contra a covid-19 nos primeiros dias de julho.

“Sendo o intervalo entre a toma da primeira e a segunda dose de dois meses, será possível ter a maior parte dos agentes do futebol vacinados com a segunda dose até finais de setembro, para a época desportiva 2021/2022”, indica.

Por fim a FCF defende que a resposta massiva à campanha “deve ser um sinal claro que a família do futebol está e sempre esteve na luta da prevenção da propagação do vírus e possibilitar a retoma do futebol em pleno”.