Navio “Dona Tututa” já está no Porto Grande do Mindelo

2/07/2021 14:35 - Modificado em 2/07/2021 14:35

O navio “Dona Tututa” vem fazer a ligação na linhas marítima de São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista e Praia (Santiago), e que se encontrava desde ontem no Porto da cidade da Praia, chegou ao Porto Grande do Mindelo, na manhã desta sexta-feira, 02.

Com capacidade para 220 passageiros e 43 viaturas, e equipada para albergar contentores frigoríficos, o navio “Dona Tututa”, com 69 metros de comprimento e 14 de boca, com um draft de mais de três metros de profundidade, navega a uma velocidade de 15 nós.

O representante da empresa concessionária, Jorge Maurício, descreveu o navio totalmente renovado, como sendo do tipo ROPAX, de passageiros e carga, roll-on roll-off, adaptado para todas as infra-estruturas portuárias de Cabo Verde, com a totalidade da sua tripulação cabo-verdiana.

A empresa concessionária promete trabalhar, doravante, na certificação do navio e na bandeira de Cabo Verde, para que o Dona Tututa possa começar a operar já neste verão.

A embarcação presta homenagem Epifânia de Freitas Silva Ramos Évora, conhecida por Dona Tututa, artista que despontou como grande pianista, tendo sido igualmente professora de piano. Faleceu em janeiro de 2014, aos 95 anos, na ilha do Sal onde residia.

O novo navio foi adquirido nas Bahamas, de onde viajou até Portugal, num percurso de 3.500 milhas náuticas, sob o comando de Nicolau Monteiro.

Responsáveis da companhia garantem que “Dona Tututa” foi construído para navegar entre as diversas ilhas das Bahamas e da Florida (Estados Unidos da América), “muito semelhante” à realidade arquipelágica de Cabo Verde.

Já ontem, na apresentação da embarcação na cidade da Praia, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, enalteceu que o contrato de concessão, assinado entre o Governo e a empresa concessionária, exige investimento, tendo sublinhado que este barco veio dar uma resposta, assim como estabelece condições de regularidade e previsibilidade, para que as ilhas sejam cada vez mais unificadas.